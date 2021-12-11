Komandoların eğitimlerinden nefes kesen görüntüler

Komandoların eğitimi

Komandoların kuleye tırmanışı ve inişi

İniş sırasında komandoların atış yapması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) komandoların eğitim görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, komandoların kuleye tırmanışı ve kuleden inişi yer aldı.

Paylaşımda, "Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga büyür gönüllerde. Kahraman komandolarımızın eğitimlerinden nefes kesen görüntüler..." ifadelerine de yer verildi.