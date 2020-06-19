"Komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe-Kaplan' Operasyonu kapsamında komandoların terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını imha ettiği görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe-Kaplan' Operasyonu kapsamında komandoların terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını imha ettiği görüntüleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde! PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor" ifadelerini kullandı. (İHA) Kaynak: İHA