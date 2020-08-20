Komandolarımız İdlib'de çok sayıda mühimmat ele geçirdi
Komandolarımız İdlib'de çok sayıda mühimmat ele geçirdi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Komandoların İdlib Bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini açıkladı.
20.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:17
Komandolarımız İdlib'de çok sayıda mühimmat ele geçirdi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Komandoların İdlib Bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızın İdlib bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi" denildi.
Ele geçirilenler arasında; 70 adet roket, 2 adet Katyuşa lançeri, 1 adet anti tank mayını, 8 sandık Oerlikon fişeği, 3 adet tank mühimmatı, 28 adet top mermisi, 10 adet havan mermisi, 165 adet havan/top tapası, 1 çuval sevk barutu, 42 adet roket sevk fişeği yer aldığı bildirildi.
Kaynak: İHA