Komandolarımız İdlib'de çok sayıda mühimmat ele geçirdi Komandolarımız İdlib'de çok sayıda mühimmat ele geçirdi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Komandoların İdlib Bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini açıkladı.

Komandolarımız İdlib'de çok sayıda mühimmat ele geçirdi ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Komandoların İdlib Bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızın İdlib bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi" denildi. Ele geçirilenler arasında; 70 adet roket, 2 adet Katyuşa lançeri, 1 adet anti tank mayını, 8 sandık Oerlikon fişeği, 3 adet tank mühimmatı, 28 adet top mermisi, 10 adet havan mermisi, 165 adet havan/top tapası, 1 çuval sevk barutu, 42 adet roket sevk fişeği yer aldığı bildirildi. Kaynak: İHA