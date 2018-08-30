Komandolardan Zafer Bayramı Kutlamasında Zeybek Gösterisi

KASTAMONU'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Jandarma Komando Birliği'nden askerlerin zeybek gösterisi, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kastamonu'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Kutlamaların sürprizi ise Kastamonu Jandarma Komando Birliği'nden er ve erbaşların halk oyunları gösterisi oldu. Zeybek oynayan komandolar, ilgiyle izlenirken, büyük alkış aldı. Sıcak havaya rağmen gösteriyi sonuna kadar izleyen Kastamonulular, komandoların tören yürüyüşü sırasında ise 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

- Kastamonu