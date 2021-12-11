Komandolardan tırmanma kulesinde atış talimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Komandolardan tırmanma kulesinde atış talimi

Komandolardan tırmanma kulesinde atış talimi
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimleri süren Mehmetçik, metrelerce yükseklikteki tırmanma kulesinde atış talimi yaptı.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimleri süren Mehmetçik, metrelerce yükseklikteki tırmanma kulesinde atış talimi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların zorlu şartlardaki eğitimlerine ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

"Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga büyür gönüllerde. Kahraman komandolarımızın eğitimlerinden nefes kesen görüntüler" başlığıyla yapılan paylaşımda, komandoların Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında metrelerce yükseklikteki tırmanma kulesinde atış talimi yaptıkları anların görüntüleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Demokrasi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Demokrasi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüştü

 Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratcom Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratcom Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title