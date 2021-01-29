Komandolardan şiddetli soğuklarda barınma eğitimi
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Komandolardan şiddetli soğuklarda barınma eğitimi

29.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:06
Komandolardan şiddetli soğuklarda barınma eğitimi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de zorlu kış şartlarında görev yapan komandoların şiddetli soğuklarda barınmak için yaptığı eğitimden fotoğraflar paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de zorlu kış şartlarında görev yapan komandoların şiddetli soğuklarda barınmak için yaptığı eğitimden fotoğraflar paylaştı. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanlığıyla korkaklığı ezen, zaferini mertlikle yoğuran komandolarımız zorlu eğitimlerine devam ediyor. Hakkari'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli komandolarımız, 'Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi'ni başarıyla gerçekleştirdi" denildi. Bakanlığın paylaşımında ayrıca askerlerin kardan evlerdeki görüntüleri yer aldı.


Komandolardan şiddetli soğuklarda barınma eğitimi
Komandolardan şiddetli soğuklarda barınma eğitimi
Komandolardan şiddetli soğuklarda barınma eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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