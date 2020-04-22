Komandolardan 23 Nisan kutlaması Zonguldak'ta komandolar, TBMM'nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yıl dönümünü "Evde kal Türkiyem" mesajı vererek kutladı.

Zonguldak'ta komandolar, TBMM'nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yıl dönümünü "Evde kal Türkiyem" mesajı vererek kutladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı olarak 24 Mart'ta kurulan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli, 23 Nisan için bir video hazırladı.

Görüntülerde Türk bayrağı açan komandolar, "Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Evde Kal Türkiyem" diyerek asker selamı verdi.

Komandoların çektiği video sosyal medyaya ilgi gördü.

Kaynak: AA