Komandolara kurban kesildi
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Komandolara kurban kesildi

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak askerler için kurban kesildi.

02.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:41
Komandolara kurban kesildi

'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla 'de başlatılan 'na katılacak askerler için kurban kesildi.


Hatay'ın ilçesinde ülkenin farklı kentlerinden otobüslerle hemen komandolar için hayırsever bir vatandaş tarafından kurban kesildi.


İlçe Müftüsü Mekki Solmaz, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kırıkhan Tabur Komutanı Binbaşı Hakan Çınar'ın katıldığı kurban kesiminden sonra dualar okundu.


Komandolar daha sonra görev yerlerine uğurlandı. Yaşlı bir kadının askerlerden birine sarılıp, "Yavrularım Allah isiz korusun" diyerek gözyaşı döktü. - HATAY

Kaynak: İHA

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