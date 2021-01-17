Mehmetçik, Hakkari'de çığ eğitimi yaptı
17.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:04
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de görev yapan askerlerin, çığ durumunda yapılacak arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin eğitim yaptığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de görev yapan askerlerin, çığ durumunda yapılacak arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin eğitim yaptığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari'de bulunan Dağ Komando Tugay Komutanlığımız, çığa karşı dikkat edilecek hususlar ve çığ durumunda yapılacak arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin eğitimler icra etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı