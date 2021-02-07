Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor
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Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor

07.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:34

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'deki komandoların zorlu hava şartlarındaki terörle mücadele faaliyetlerini yansıtan görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'deki komandoların zorlu hava şartlarındaki terörle mücadele faaliyetlerini yansıtan görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şunları kaydedildi:

"Hakkari'de bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli kahraman komandolarımız, terörle mücadele faaliyetlerini zorlu hava şartlarına rağmen başarılı şekilde icra ediyor."

Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor
Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor
Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor
Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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