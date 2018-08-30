Komandolar Zafer Bayramı'nda Zeybek Gösterisi ile Büyüledi

MİLLİ Mücadelenin taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramının 96'ncı yıldönümü Kastamonu'da da coşkuyla kutlandı. Jandarma Komando Birliği'nden bir takım askerin zeybek oyunu izleyenlere coşkulu anlar yaşattı. Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Kutlamaların sürprizi ise Kastamonu Jandarma Komando Birliği'nden er ve erbaşlardan olturulan bir takım komandonun halk oyunları gösterisi oldu. Zeybek oynayan komandolar ilgiyle izlenirken vatandaşlardan büyük alkış aldı. Hava sıcaklığının yüksek olmasına rağmen gösteriyi sonuna kadar izleyen vatandaşlar, komandoların tören yürüyüşü sırasında ise 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

Törenlere Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.