Komandolar yoğun karda operasyonda
Haberler » Güncel » Komandolar yoğun karda operasyonda - Haber

Komandolar yoğun karda operasyonda

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda olan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

15.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:20
Komandolar yoğun karda operasyonda

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda olan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda olan komandoların fotoğrafları paylaşılarak, "Yuva yaptık göklere, Baş döndüren yerlere, Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağlara, El verir uzanırız mor siyah bulutlara, Ben Türk komandosuyum" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler