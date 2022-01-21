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Komandolar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

Komandolar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde komandolar, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Komandolar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde komandolar, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Refahiye'de komandolar, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekipler, ilçenin yüksek kesimlerine ulaşarak, yaban hayvanları için belirledikleri yerlere yem ve yiyecek bıraktı.

Komandolar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Komandolar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Komandolar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Refahiye, Jandarma, Erzincan, kar, Yerel, Haber

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