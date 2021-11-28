Komandolar, teröristlerin kullandığı mağarayı imha etti

IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütünün sözde bölge sorumluları tarafından kullanıldığı belirlenen mağara, komandolar tarafından imha edildi. Operasyonda, çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik nisan ayında eş zamanlı başlatılan 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonları sürüyor. Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor. Komandolar, son olarak 'Pençe-Yıldırım' bölgesi Bisur mevkisinde bölgeden kaçan teröristlerin kullandığı mağarayı tespit etti. Terör örgütünün sözde bölge sorumlularının kaldığı belirlenen mağarada; aralarında M-16 piyade tüfeklerinin de bulunduğu silahlar ve mühimmat ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Odalara ayrılan mağara, komandolar tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Bakanlık kaynakları, 'Pençe' serisi harekatlarla teröristler tarafından 'girilemez' olarak nitelendirilen alanlara tek tek girildiğini vurguladı. Harekatlar kapsamında, bölgede yıllarca teröristler tarafından geniş alanda kullanılan barınak, sığınak, depo ve sözde karargahların tahrip edildiğini belirten kaynaklar, Irak için de tehdit teşkil eden ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütü ile mücadelenin, Irak ile koordineli ve yakın iş birliği içinde devam ettiğini belirtti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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