Komandolar terör örgütlerine geçit vermiyor
Komandolar terör örgütlerine geçit vermiyor Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından; "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor.
10.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:41
Komandolar terör örgütlerine geçit vermiyor
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından; "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" paylaşımında bulundu.
Kaynak: İHA