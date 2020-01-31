: Komandolar Tel-Abyad'daki PKK/YPG'nin mevzilerini imha ediyor - TEL

31.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:18

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK'nın Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad'daki PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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