Komandolar Suriye Sınırına Sevk Edildi

Askeri araç ve mayına dayanıklı kirpilerle yola çıkan komando birlikleri Suriye sınırına sevk edildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen komando birliklerinin Suriye sınırına sevkiyatı devam ediyor.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, yanındaki mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Kilis'ten geçerek Gaziantep istikametine gitti. Komando birliklerinin Fırat'ın doğusundaki Suriye sınırında birliklerde konuşlanacağı öğrenildi.

Kilis'teki sınır hattında yoğunluk yaşanırken sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA