Komandolar şehitler anısına Davraz Dağı'na tırmandı - Haberler
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Komandolar şehitler anısına Davraz Dağı'na tırmandı

AA - Haberler | Güncel

Isparta'da komandolar şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da komandolar şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmandı.

Milli Savunma Bakanlığı tırmanışın görüntülerini Twitter'dan, "Komandolarımız, şehitlerimizi anmak için Isparta/ Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandı. Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personel katıldı. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleriyle paylaştı.

Komandolar şehitler anısına Davraz Dağı'na tırmandı

Komandolar şehitler anısına Davraz Dağı'na tırmandı

Komandolar şehitler anısına Davraz Dağı'na tırmandı

AA - Son Dakika Haberleri
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