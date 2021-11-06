Komandolar şehitler anısına Davraz Dağı'na tırmandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da komandolar şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmandı.

Milli Savunma Bakanlığı tırmanışın görüntülerini Twitter'dan, "Komandolarımız, şehitlerimizi anmak için Isparta/ Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandı. Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personel katıldı. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleriyle paylaştı.