Komandolar Hücum Marşı'yla sınır hattına gitti

22.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:35

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Hücum Marşı eşliğinde Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.



Kilis'te askeri hareketlilik yaşanıyor. Batı ve doğu illerinden Gaziantep üzerinden gelen komando birlikleri ulaştı. Suriye'de görev yapacak olan Piyade Komando birlikleri, mayına dayanıklı kirpiler ve askerleri araçlar ile birlikte Kilis Öncüpınar Konaklama Tesislerine giriş yaptı. Araçlarda Mehter Marşı ile birlikte Hücum Marşı'nın çalınması dikkat çekti. Komando birliklerinin Suriye'de görev yapmak için geldikleri, bir süre Öncüpınar Konaklama Tesislerine kaldıktan sonra Suriye'ye geçecekleri öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA