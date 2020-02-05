Komandolar Hatay'ın Suriye sınırına hareket etti

05.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:41

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Hatay'ın Suriye sınırına sevk edildi.

Elbeyli ilçesinden yola çıkan komando birlikleri Kilis'e ulaştı. Suriye'de görev yapacak olan piyade komando birlikleri, mayına dayanıklı kirpiler ve askerleri araçlar, Kilis'ten Hatay'ın Suriye sınırına sevk edildi. Sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Kaynak: İHA