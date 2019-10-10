Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor

Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiği bildirildi.

10.10.2019 04:45
Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu paylaşımda, komandoların arazide ateş açarak ilerlediğine ilişkin gece görüş kamerası ile kaydedilmiş bir görüntü de yer aldı.

Kaynak: AA
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