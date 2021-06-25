Komandolar El-Bab'a uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Komandolar El-Bab'a uğurlandı

Komandolar El-Bab'a uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, 'Korkutlar' olarak bilinen Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli 210 komando, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin El-Bab kentine uğurlandı.

OSMANİYE'de, 'Korkutlar' olarak bilinen Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli 210 komando, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin El-Bab kentine uğurlandı.

Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı Kışlası'ndaki uğurlama törenine, Vali Erdinç Yılmaz, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, kent protokolü, komandolar, komandoların aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Enver-ül Hamit Camii İmamı Yunus Önat, Kur'an-ı Kerim okudu.

Albay Zafer Tombul, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişte Kore'de, Kıbrıs'ta, Bosna Hersek'te, Kosova'da, Irak'ta, Somali'de, Afganistan'da ve Libya'da olduğu gibi şu anda da Suriye'de tüm güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye devam ettiğini söyledi.Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet ve gazilere şifa dileyen Tombul, "Sınırlarımızda yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte, birlikte kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur. Gerekirse şehadet şerbetini aslanlar gibi içeriz. Suriye'de iç savaştan doğan boşluktan yararlanan terör örgütleri ve iş birlikçileri, sınır güvenliğimiz için tehlike oluşturmakta, aynı zamanda bulundukları topraklarda kardeşlerimize zulmetmektedirler. Komandolarımız, sizler bu zulmü önlemek ve ülkenin bekasını sağlamak için görevlendirildiniz" dedi.Daha sonra kürsüye çıkan Jandarma Yüzbaşı Faruk Özdemir, Komando Andı'nı okudu, dualarla kurbanlar kesildi. 

Törenden sonra 210 komando, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan El-Bab'a uğurlandı. Aileleriyle sarılıp vedalaşan komandolar, duygusal anlar yaşadı.


Komandolar El-Bab'a uğurlandı
Komandolar El-Bab'a uğurlandı
Komandolar El-Bab'a uğurlandı
Komandolar El-Bab'a uğurlandı
Komandolar El-Bab'a uğurlandı
Komandolar El-Bab'a uğurlandı
Komandolar El-Bab'a uğurlandı
Komandolar El-Bab'a uğurlandı
Komandolar El-Bab'a uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! Masada 5 konu başlığı vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! Masada 5 konu başlığı vardı
AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri İlham Aliyev Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Brad Pitt Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Burak Elmas Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Komandolar El-Bab'a uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:12:54. #1.15#

title