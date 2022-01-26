Komandolar, dondurucu soğukta dosta güven düşmana korku mesajı verdi - Haberler
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Komandolar, dondurucu soğukta dosta güven düşmana korku mesajı verdi

AA - Güncel

Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, dondurucu soğuğa rağmen vatan savunması yapıyor.

MUŞ (AA) - Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, dondurucu soğuğa rağmen vatan savunması yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede elleri tetikte kahramanca vatan nöbeti tutan komandolar, terör örgütü PKK'ya geçit vermiyor.

Çetin kış şartlarında dahi kentin zorlu coğrafyasında PKK'lılara göz açtırmayan komandolar, her an göreve hazır.

Kahraman komandolar, kar kalınlığı 1 metreyi bulan Varto İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı bahçesinde Türk bayrağı açtı, iglo yaptıkları alanda karın üzerine "önce vatan" yazdı.

Bahçedeki t-wall'a da Türk bayrağı çizerek "komandoyuz, güçlüyüz, cesuruz, hazırız" yazan komandolar, dosta güven düşmana ise korku verdi.

Komandolar, dondurucu soğukta dosta güven düşmana korku mesajı verdi

Komandolar, dondurucu soğukta dosta güven düşmana korku mesajı verdi

Komandolar, dondurucu soğukta dosta güven düşmana korku mesajı verdi

AA - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Vatan, PKK, Muş, Güncel, Haber

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