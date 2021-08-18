Komandolar afet bölgesinde
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Komandolar afet bölgesinde

Komandolar afet bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas merkez ve Zara ilçesi Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görev yapan 84 personel, sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas merkez ve Zara ilçesi Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görev yapan 84 personel, sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgede çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin ardından hayatın normale dönmesi ve afetzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için insanüstü gayret gösteriliyor. İlgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarını sürdürürken, Sivas'tan da bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. DSİ 19. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Sivas İl Özel İdaresine ait çok sayıda iş makinesi ve personel, Kastamonu'da görev alırken Sinop'ta da Sivas Asayiş Komando birlikleri görev aldı.

84 personel ekiplere destek oluyor

Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Zara Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığından toplam 84 personel, 12 Ağustos tarihinden itibaren Sinop Ayancık ilçesinde enkaz kaldırma, temizlik ve tedarik işlerinde ekiplere destek olmak için yoğun gayret gösteriyor. Zor günde her daim milletinin yanında yer alan jandarma personelinin bölgede çalışmalar tamamlanıncaya kadar görev almaya devam edeceği öğrenildi. - SİVAS

Komandolar afet bölgesinde
Komandolar afet bölgesinde
Komandolar afet bölgesinde
Komandolar afet bölgesinde
Komandolar afet bölgesinde
Komandolar afet bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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