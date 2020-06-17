Komando Özel Asayiş Tugay Komutanı Ersoy'dan Vali Çağatay'a ziyaret
Jandarma Komando Özel Asayiş Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.
17.06.2020 23:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:36
Jandarma Komando Özel Asayiş Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.
Vali Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, makamında ağırladığı konuklarına teşekkür etti.
Ersoy'a, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) Tabur Komutanı Binbaşı Hüseyin Serin ve Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanı Binbaşı Teoman Özsırkıntı eşlik etti.
Kaynak: AA