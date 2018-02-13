Komando Marşıyla Afrin'e Gittiler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Sivas'tan giden askerler dualarla uğurlandı.

20 Ocak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri ve TSK tarafından eğitilmiş Özgür Suriye Ordusu grupları tarafından Suriye'nin Halep ilinin Afrin kentinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ unsurlarını yok etmek başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Sivas'tan bir grup asker Afrin'e uğurlandı. Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Afrin'e hareket etmeden önce komando marşını söyledi. Askerler daha sonra dualarla Afrin'e uğurlandı. - SİVAS