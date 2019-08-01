Komando eğitimini tamamlayan 2'nci dönem Somalili askerler mezun oldu

Komando eğitimini tamamlayan 2'nci dönem Somalili askerler mezun oldu

Komando Temel Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan 2'nci Dönem Somali uyruklu Misafir Askeri Personel için tören düzenlendi.

1.08.2019 11:43
Komando eğitimini tamamlayan 2'nci dönem Somalili askerler mezun oldu

Komando Temel Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan 2'nci Dönem Somali uyruklu Misafir Askeri Personel için tören düzenlendi.

Isparta'da bulunan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında, Komando Temel Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan 2'nci Dönem Somali uyruklu Misafir Askeri Personel için tören düzenlendi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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