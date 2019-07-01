Komando birlikleri Suriye'ye sevk edildi

KİLİS - Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis üzerinden Suriye içerisindeki üst bölgelerine hareket etti.

Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Gaziantep üzerinden Kilis'e geldi. Komandolar buradan askeri araçlarla Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden askeri birlikler, Suriye'ye geçti. Askerlerin Suriye'deki üst bölgelerine konuşlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA