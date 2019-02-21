Komando Bıçaklı Gasp Güvenlik Kamerasında

Isparta'da yüzlerine maske takarak girdikleri marketin sahibini döverek, 2 cep telefonu ve 8 bin lirayı gasp eden, olaydan bir gün sonra polisin operasyonuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Olay anı marketin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Isparta'da 17 Şubat günü saat 21.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1764 Sokak'ta bulunan bir markete giren yüzü maskeli, ellerinde kesici alet bulunan 4 yabancı uyruklu kişi, market sahibini bıçakla yaralayıp, 2 cep telefonu ve 8 bin lirayı gasp ederek, kayıplara karıştı. Olayla ilgili Isparta Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Olaya karışan Afgan uyruklu Samir Rustemi (30), Mohamadsadeg Tanha (21), Farıd Eıstaalıngzey (22) ve Muhammad Zakriya Usuq (21) polisin operasyonu sonucu olaydan ertesi gün yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli dün çıkarıldıkları mahkemece 'yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. Aynı şüphelilerin 14 ve 16 Şubat tarihlerinde 3 kişiyi daha kesici aletle tehdit ederek toplam 720 lira gasp ettiği belirlendi.

GASP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan marketteki gasp anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde market sahibi ve içeride 2 kişi bulunurken, önce yüzleri maskeli 3 şüpheli markete giriyor. Direkt market sahibinin bulunduğu masaya yönelen 3 şüpheliden 2'sinin elinde bıçak olduğu görüntülere yansıyor. Şüpheliler market sahibi darp etmeye başlarken, 2 müşteri ise hızla kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor. Daha sonra dördüncü şüpheli markete girerek, kapıyı kapatıyor. Bu sırada diğer 3 şüpheli de market sahibini dövmeye devam ediyor.

Kaynak: DHA