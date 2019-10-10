Komadan çıkan Nisanur'a "yeniden hayata hoş geldin" pastası

10.10.2019 11:46

Ağrı'da, annesiyle yedikleri konserveden zehirlenen ve Erzurum'da 20 gün yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren Nisanur Yaşar'ı doktorlar hastanedeki 48. gününde "Yeniden hayata hoş geldin" yazılı pasta keserek taburcu etti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Zinnet Yaşar ile kızı Nisanur Yaşar (15) 2 ay önce evde dağlardan toplanan çaşır bitkisinden yapılan konserveden yedi. Yemekten bir gün sonra baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetlerin görülmesi üzerine anne ve kızı ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan tetkikler sonrasında anne ile kızı, Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) sevk edildi. Burada Çocuk Yoğun Bakım Palyatif Merkezinde tedaviye alınan Nisanur Yaşar, 20 gün komada kaldıktan sonra yaşam mücadelesini kazandı.

Nisanur Yaşar'a doktorlar hastaneden taburcu edileceği 48. gününde "Yeniden hayata hoş geldin" yazılı pasta keserek moral verdi.

Anne Zinnet Yaşar'ın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

BEAH Çocuk Yoğun Bakım sorumlusu Dr. Nuri Alaçakır, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Nisanur Yaşar ile annesinin besin zehirlenmelerinin en ciddilerinden birini yaşadığını belirterek, yedikleri az bir konserveden ötürü çok ciddi hayati risk taşıyan durumla karşılaştıklarını söyledi.

Konservedeki zehir nedeniyle Nisanur'un solunum yetmezliğine bağlı komaya girdiğini anlatan Alaçakır, "Tedavi sürecinde Nisanur bilinci açık olmasına rağmen nefes alamıyordu. Hastanemizin sağladığı şartlardan dolayı ciddi solunum desteği sağladık, boğazından küçük delik açıp solunum cihazına bağlı kaldı, başarılı sonuç aldık, hastamız da güçlüydü." dedi.

Dr. Alaçakır, 1,5 aydır Nisanur'un hastanede kaldığını belirterek, hastanın bu süreçteki 10 ila 20 gün civarında solunum kasları felç olduğu için ciddi derecede nefes alma problemi yaşadığını dile getirdi.

Nisanur'a yapılan tedavilerin başarılı geçtiğini aktaran Alaçakır, "Fizik tedaviler ve yoğun bakımda uyguladığımız tedaviler sonrası hastamızın hayati fonksiyonları kontrol altına alındı. Biraz zayıflıkları var, bir süre fizik tedavi görmesi gerekecek. Annesi erişkin yoğun bakımda, durumu daha ciddi. Nisanur'da yüz güldüren sonuçlar aldık, hastanedeki 48. gününde taburcu ettik." diye konuşu.

"Evde hazırlanan besinleri saklama koşullarına dikkat edin"

Dr. Çakır, zehirlenme vakalarında erken müdahalenin öneminden bahsederek, konserve gibi evde hazırlanan besinlerin hijyen ve saklama koşullarına çok iyi dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Nisanur Yaşar da ağustos ayında annesiyle evde yedikleri konserveden zehirlendiklerini hatırlatarak, "Konserveden çok az yedik, o gün etkisini hissetmedik, sonraki gün baş dönmesi, halsizlik, bulanıklık şikayetiyle hastaneye gittik. Sonra bizi Erzurum'a sevk ettiler başka bir şey hatırlamıyorum." dedi.

Hastalığı nedeniyle okula gidemediği için üzülen ve annesinin yoğun bakımdan çıkıp sağlığına kavuşmasını için dua ettiğini ifade eden Yaşar, "Hemşire ve doktorlar çok yardımcı oldular. Benim için pasta keserek güzel bir an yaşadık. İnşallah annem de biran önce iyileşir." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA