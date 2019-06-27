Komadaki İnsanlarda Gizli Beyin Aktiviteleri Olduğu Keşfedildi

Hastanelerde komada yatan insanların çevrelerini algılayıp algılayamadıkları uzun süredir tartışılan bir konudur. Bazen hastaların söylenenleri anladığı düşünülür. Kimilerine göre ise hasta, dış dünyayla bağını tamamen koparmıştır.

Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre, ciddi beyin hasarı bulunan kişilerin yüzde 15'inin, görünür olarak tepki veremeseler bile bilişsel olarak tepki verdiği keşfedildi.

Araştırmacılar, EEG adı verilen yöntemle komada olan, herhangi bir nedenle klinik olarak tepkisiz durumda olan kişilerin emirlere nasıl tepki verdiğini gözlemledi. Columbia Üniversitesi'nden Jan Claassen'in liderlik ettiği araştırmaya 104 hasta katıldı.

Hastaların %15'i, "Sol elini kaldır" gibi emirlere fiziksel olarak olmasa da bilişsel olarak tepki verdi. Bu hastaların beyinlerinde, sağlıklı kişilerin bu emri uygularken gözüken elektriksel aktiviteler görüldü.

Yaralanmadan bir yıl sonra bile beyni emirlere tepki verebilen hastaların %44'ünün günde en az 8 saat kendilerine bakabildiklerini ortaya çıkardı. Beyni tepki vermeyen kişilerde ise bu oran %14'te kaldı. Araştırmacılar, EEG değerinin incelenmesi için daha fazla test gerektiğini açıkladılar.