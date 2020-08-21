Komada bulunan Rus muhalif Navalnıy'ın durumu stabil değil
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Komada bulunan Rus muhalif Navalnıy'ın durumu stabil değil

Rusya'da "toksik zehirlenme" şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın durumunun daha iyi olduğu, ancak stabil olmadığı bildirildi.

Komada bulunan Rus muhalif Navalnıy'ın durumu stabil değil
21.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:00

Rusya'da "toksik zehirlenme" şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın durumunun daha iyi olduğu, ancak stabil olmadığı bildirildi.

Omsk Hastanesi Başhekimi Aleksandr Murahovskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, komada bulunan Navalnıy'ın durumunun daha iyi olduğunu kaydetti.

Başka hastaneye nakil için hastanın daha stabil olması gerektiğini vurgulayan Murahovskiy, Navalnıy'ın durumunun stabil olmadığına dikkati çekti.

Murahovskiy, hastaya koyulabilecek 5 olası teşhis üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, şimdilik bunların ne olduğunu söylemeyeceğini dile getirdi.

Araştırmaların devam ettiğini ifade eden Murahovskiy, "Ön teşhis koymak ve durumu açıklayabilmek için 2 güne daha ihtiyaç var." dedi.

Almanya'dan bir ambulans uçak Omsk'a indi

Navalnıy'ın Basın Sözcüsü Kira Yarmış ise doktorların, Navalnıy'ın başka hastaneye nakli konusunda olumsuz görüşe vardığını aktardı.

Ayrıca Rus basınında, Navalnıy'ı götürmek üzere Almanya'dan bir ambulans uçağının Omsk'a indiği öne sürüldü.

Dün, Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

"Toksik zehirlenme" şüphesiyle hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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