Koma Filmi
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Gizemli bir kaza geçiren genç bir mimar, kendisini garip bir dünyanın içinde bulur. Komada olan insanların anılarına dayanan dünyanın içinde bulunan adam, hayatın kurtarmak için dünyanın kurallarını öğrenmek zorundadır. Hayatı için zorlu bir savaşın içinde olan adam, gerçek dünyaya çıkış yolunu bulmaya çalışırken hayatının aşkı ile tanışma fırsatı yakalar.
Yönetmen: Nikita Argunov
Senaryo: Nikita Argunov, Timofei Dekin, Aleksey Gravitskiy
Oyuncular: Rinal Mukhametov, Lyubov Aksyonova, Anton Pampushnyy, Milos Bikovic, Konstantin Lavronenko, Polina Kuzminskaya, Rostislav Gulbis, Vilen Babichev, Leonid Timtsunik, Aleksey Lyubchenko, Evgeniya Karatygina, Sergei Gilev, Oleg Akkuzin, Igor Sigaev, Albert Kobrovsky
Filmin Türü: Bilim Kurgu
Orijinal Adı: The Coma
Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Rusya
Orijinal Dili: Rusça
Filmin Süresi: 111 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 19.06.2020
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Kaynak: InterSinema.com