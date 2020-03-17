Koma Filmi
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Yönetmen, Rusya, Sinema

Koma Filmi

Koma filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Koma filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

17.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:57
Koma Filmi

Gizemli bir kaza geçiren genç bir mimar, kendisini garip bir dünyanın içinde bulur. Komada olan insanların anılarına dayanan dünyanın içinde bulunan adam, hayatın kurtarmak için dünyanın kurallarını öğrenmek zorundadır. Hayatı için zorlu bir savaşın içinde olan adam, gerçek dünyaya çıkış yolunu bulmaya çalışırken hayatının aşkı ile tanışma fırsatı yakalar.

Yönetmen: Nikita Argunov

Senaryo: Nikita Argunov, Timofei Dekin, Aleksey Gravitskiy

Oyuncular: Rinal Mukhametov, Lyubov Aksyonova, Anton Pampushnyy, Milos Bikovic, Konstantin Lavronenko, Polina Kuzminskaya, Rostislav Gulbis, Vilen Babichev, Leonid Timtsunik, Aleksey Lyubchenko, Evgeniya Karatygina, Sergei Gilev, Oleg Akkuzin, Igor Sigaev, Albert Kobrovsky

Filmin Türü: Bilim Kurgu

Orijinal Adı: The Coma

Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Rusya

Orijinal Dili: Rusça

Filmin Süresi: 111 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 19.06.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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