KOM tek seferde ele geçirilen 106 milyon boş makaron yakalaması ile rekora imza attı
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KOM tek seferde ele geçirilen 106 milyon boş makaron yakalaması ile rekora imza attı

KOM tek seferde ele geçirilen 106 milyon boş makaron yakalaması ile rekora imza attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Adana'da ele geçirilen 106 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram kıyılmış tütün, tek seferde gerçekleştirilen en büyük boş makaron yakalaması olarak kayda geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Adana'da ele geçirilen 106 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram kıyılmış tütün, tek seferde gerçekleştirilen en büyük boş makaron yakalaması olarak kayda geçti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Adana'da 2 farklı adreste gerçekleştirilen aramalarda, 106 milyon 700 bin adet boş makaron ile 125 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Söz konusu yakalama tek seferde gerçekleştirilen en büyük boş makaron yakalaması olarak kayda geçti. Olaya ilişkin ise 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Soylu tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adana'da 106 milyon 700 bin adet boş makaron ele geçirerek rekor yakalama imza atan kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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