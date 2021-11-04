KOM kaçakçılara geçit vermiyor

SAKARYA (İHA) - Sakarya polisinin kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlarda, 16 milyon 271 bin 880 adet boş makaron, 14 bin 200 adet dolu makaron ve 4 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda gerçekleştirilen 15 operasyonel faaliyette yakalanarak adliyeye sevk edilen 42 şahıstan 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. FETÖ/PDY kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aranması olan ve yakalanan 15 şüpheliden 7'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 16 milyon 271 bin 880 adet boş makaron, 14 bin 200 adet dolu makaron, 4 bin Litre karışımlı akaryakıt, 148 adet cep telefonu, 3 adet IMEI kopyalamada kullanılan bilgisayar, yurda kaçak olarak getirilen yılan, 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ele geçirildi. - SAKARYA