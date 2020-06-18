KOM kaçak alkol üreticilerinin ensesinde
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KOM kaçak alkol üreticilerinin ensesinde

Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 180 litre kaçak alkol ele geçirildi.

KOM kaçak alkol üreticilerinin ensesinde
18.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:52

Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 180 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak, yapılan araştırmalarda kaçak alkol ürünlerini üreterek piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, kentte bulunan bir ikamete baskın yapan polis ekipleri, yaptıkları aramada, 280 şişe, ve şişelenmeye hazır 40 litre alkol olmak üzere toplam 180 litre kaçak alkol ve 2 adet alkol yapımında kullanılan düzenek ile bir adet alkol şişesi kapağı kapatmakta kullanılan aparat ele geçirildi.

Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili Y.Ö. isimli şahıs hakkında adli işlem başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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