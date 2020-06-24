KOM ekiplerinden makaron operasyonu Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonete yönelik yaptıkları operasyonda binlerce bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonete yönelik yaptıkları operasyonda binlerce bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kamyonete yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 580 bin adet bandrolsüz makaron ve 13 bin 500 paket gümrük kaçağı yaprak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken M.B.Ş., ile M.G., isimli iki kişi gözaltına alındı. Her iki kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA