KOM ekiplerinden 3 farklı adrese kaçak ürün operasyonu Denizli'de tütün ve alkol kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

Denizli'de tütün ve alkol kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, binlerce kaçak makaron, 3 litre kaçak alkol ve onlarca cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tütün ve alkol kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 3 farklı adrese yapılan operasyonda 4 şahıs gözaltına alırken 230 bin adet makaron, 3 litre kaçak alkol ve 378 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslara adli işlem uygulandığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA