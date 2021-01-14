KOM ekiplerince 2020'de 23 bin 550 sahte belge ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince, 2020'de düzenlenen belgede sahtecilik operasyonlarında 23 bin 550 sahte belge ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince, 2020'de düzenlenen belgede sahtecilik operasyonlarında 23 bin 550 sahte belge ele geçirildi.

KOM Daire Başkanlığının Twitter hesabından 2020 yılı belgede sahtecilik operasyonlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yer aldığı video paylaşıldı.

Buna göre, geçen yıl düzenlenen 2 bin 48 operasyonda 4 bin 565 zanlıya adli işlem uygulandı, 23 bin 550 sahte belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, plaka vb.) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 139'u tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan