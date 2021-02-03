Kolyecik, "Senin Enerjin" ve "Senin Şıklığın" sloganıyla karşımızda…
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Kolyecik, "Senin Enerjin" ve "Senin Şıklığın" sloganıyla karşımızda…

03.02.2021 19:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:50
Kolyecik,

Sevgililer günü'ne özel tasarımlarıyla kolyecik müthiş tasarımları almak ve sevdiklerinizi mutlu etmek artık bir tıkla çok kolay

Uzun zamandır sevdiklerimizi göremiyoruz, bir araya gelemiyoruz, sarılamıyoruz. Bu zor günlerden geçerken, sevdiklerinize hediye almak artık bir tık uzağınızda…Sevgilinizi ve tüm& ; sevdiklerinizi mutlu edecek tasarımlar için tek adres: Atölyeden-kapına misyonuyla uygun fiyatlar ile& ; mücevher almak& ; kolyecik.com.tr& ; ile artık çok kolay…& ;& ;

Sahare Kuyumculuk, temellerinin atıldığı 1974 yılından bugüne bilgi ve birikimini gelecek kuşaklara aktararak deneyimini sadece Türkiye'de değil tüm dünyada paylaşarak sürekli üretip büyüyerek istikrarla yoluna devam etti. En büyük sermayesi tecrübe, güven, kalite ve müşteri memnuniyeti olan firmamız tarihi motiflerimizi günümüze taşımakla kalmadı özgün tasarımları farklı konseptleriyle dünyanın dört bir yanına da ulaşmayı başardı. Bugün, şimdiye kadar toptancılık sektöründe verdiğimiz hizmeti Kolyecik adıyla e-ticaret sektörüne taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık Kolyecik sitemizden kaliteli ürünlerimiz ve özgün tasarımlarımıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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