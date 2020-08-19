Kolunu silaj makinesine kaptıran genç ağır yaralındı
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Kolunu silaj makinesine kaptıran genç ağır yaralındı

Samsun'un Alaçam ilçesinde kolunu silaj makinesine kaptırması nedeniyle ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Kolunu silaj makinesine kaptıran genç ağır yaralındı
19.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:16

Samsun'un Alaçam ilçesinde kolunu silaj makinesine kaptırması nedeniyle ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Killik Mahallesi'nde tarlada mısır biçen Erkan Türkmen (28) kolunu silaj makinesine kaptırdı.

Çevredekilerin yardımıyla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan Türkmen'in sağ kolunun koptuğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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