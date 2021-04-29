Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda kolunu makineye sıkıştıran işçi yaralandı.

Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda kolunu makineye sıkıştıran işçi yaralandı.

Olay saat 21.00 sıralarında Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Ali Sert(44), bir anlık dikkatsizlik sonucu tekstil makinesine kolunu sıkıştırdı. Kolu sıkışan işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişti. Kurtarılan işçi olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı
Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı
Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı
Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı
Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı
Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı
Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı
Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı
Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı
Dedektörle sahilde altın arıyor
Dedektörle sahilde altın arıyor
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekstil fabrikasında işçi kolunu makineye kaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 23:45:13. #1.14#

title