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Kolunu elektrikli yem karma makinesine kaptıran şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kolunu elektrikli yem karma makinesine kaptıran şahıs hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, elektrikli yem karma makinesinde çalıştığı esnada kolunu kaptıran Ahmet Naneci kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, elektrikli yem karma makinesinde çalıştığı esnada kolunu kaptıran Ahmet Naneci kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Efe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki Ahmet Naneci, iş esnasında elektrikli yem karma makinesine kolunu kaptırdı. Naneci'nin feryadını duyan çevredeki sakinler durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan Naneci'yi Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Naneci kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Haber: Kolunu elektrikli yem karma makinesine kaptıran şahıs hayatını kaybetti - Haberler
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