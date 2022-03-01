KOLUNA SUNİ KEMİK YERLEŞTİRİLEN ÖZGE, SAĞLIĞINA KAVUŞACAK

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve kolundaki kist nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ortaokul öğrencisi Özge Ekşi (13) için gereken ameliyat parası hayırseverlerin desteği ile tamamlandı. Dün yapılan operasyonda koluna suni kemik yerleştirilen Özge'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği tarafından geçen hafta yangın bölgesindeki çocuklar ve kolunda kemik kisti rahatsızlığı bulunan Özge Ekşi için iki ayrı tiyatro oyunu organize edildi. Pandemi nedeniyle özel bir hastanede yapılacağı belirtilen ameliyatın bedeli ise 60 bin lira olarak belirlendi. Bu kapsamda tiyatro ve bağışlardan 32 bin lira toplandı. Ameliyat için gereken paranın yarısını ise özel hastanenin yönetimi karşıladı. Dün yapılan ve 1 saat süren operasyonda koluna suni kemik yerleştirilen Özge'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

'DAHA ÖNCE BELİRTİ VERİLMEDİ, KIRILINCA ÖĞRENDİK'

Ameliyata girmeden önce kistin nasıl tespit edildiğini anlatan Özge Ekşi, "Kolum ilk kez ben evde otururken hafif bir şekilde yüklenince kırıldı. Hastaneye gittik, film çekildi. Kist olduğunu öğrendik. Kolum en ufak bir darbede kırıldığı için ameliyat gerekli görüldü" dedi. Seslerinin duyulmasını sağlayıp aynı zamanda destek veren derneğe ve hastaneye teşekkür eden Özge'nin babası Özcan Ekşi ise "Kist, kızım koluna hafif bir şekilde yüklenince kolunun kırılmasıyla ortaya çıktı. Daha önce herhangi bir belirti vermedi. Kistin küçülmesi beklendi ancak herhangi bir küçülme söz konusu olmayınca ameliyat kararı alındı. Destekler sayesinde kızım sağlığına kavuşacak bu nedenle çok mutluyum" diye konuştu.