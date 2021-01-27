Koluna konan karga ile yemeğini paylaşan Selahattin amca o anları anlattı

Koluna konan karga ile yemeğini paylaşan Selahattin amca o anları anlattıKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir dükkanın önünde oturup döner ekmek yediği sırada, koluna konan karga ile yemeğini ve ayranını paylaşan Selahattin Emek o anları anlattı.

Koluna konan karga ile yemeğini paylaşan Selahattin amca o anları anlattı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir dükkanın önünde oturup döner ekmek yediği sırada, koluna konan karga ile yemeğini ve ayranını paylaşan Selahattin Emek o anları anlattı. Küçüklükten beri hayvan sevgisiyle büyüdüğünü belirten Emek, "Bir o ısırdı bir ben ısırdım, ortak oldu ekmeğimize ama helal olsun tekrar gelirse yine beraber yerizö dedi.

Darıca Cami Mahallesi Tuzla Caddesi'nde bir dükkanın önünde sandalyeye oturan Selahattin Emek, döner ekmek yerken aç olan bir karga omzuna kondu. Bir süre Emek'in kolunda duran karga daha sonra elinde bulunan döner ekmekten yemeye başladı. Yediği döner ekmeği ve ayranı karga ile paylaşan Emek'in o anları, sosyal medyada kısa sürede birçok kez paylaşıldı. Yaşanan o anları anlatan Selahattin Emek, "Döner ekmek yediğim sırada omzuma bir karga kondu ve daha sonra ekmeğimden çekiştirmeye başladı ve bir de ayranımdan da istiyordu. Arkadaşlarım bunu gördüler ve gelip videoya çektiler. Karga doyana kadar yemek yedi. Bir o ısırdı bir ben ısırdım, ortak oldu ekmeğimize ama helal olsun tekrar gelirse yine beraber yeriz. Yardımcı olurum hayvana"

"ARAYIP TEBRİK EDENLER VAR"

Sosyal medyada olumlu tepkiler aldığını belirten Selahattin Emek, "Görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra çok güzel tepkiler aldım. Tebrik edenler var, hayret edenler var. Ben bu kadar yayılmasını ummuyordum ama arkadaşlarım arayıp beni gazetede gördüklerini söylediler. Merak edip gazete aldım hakikaten gazetede bile çıkmışım. Gururlandım" dedi.

"HAYVAN SEVGİSİ OLMAYANIN İNSAN SEVGİSİ DE OLMAZ"

Düzenli olarak hayvanlara yardım ettiğini söyleyen Emek, sözlerine şöyle devam etti: "İçimde bir hayvan sevgisi var zaten. Kedi olsun köpek olsun hep beslemeye çalışırım. Kasapları gezerek atık etleri vermelerini rica ediyorum, onları hayvanlara veriyorum. Aramızda kedi doyuran var, köpek bakan var. Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı