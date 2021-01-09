Koluna demir saplananan işçinin durumu iyi
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Koluna demir saplananan işçinin durumu iyi

09.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:41
Koluna demir saplananan işçinin durumu iyi

Koluna demir saplananan işçinin durumu iyiSİVAS'ta Yüksek Hızlı Tren(YHT) inşaatında çalışan Emre Karaman'ın (21) koluna demir saplandı.

Koluna demir saplananan işçinin durumu iyi

SİVAS'ta Yüksek Hızlı Tren(YHT) inşaatında çalışan Emre Karaman'ın (21) koluna demir saplandı. Demir hastanede itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.Olay, saat 13.00 sıralarında Uzuntepe Mahallesi güzergahında YHT inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalıştığı sırada Emre Karaman'ın sağ koluna inşaat demiri saplandı. Durumu farkeden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Karaman kolundaki demir ile birlikte, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri de geldi. Ameliyata alınan Karaman'ın koluna saplanan demir ekiplerin uzun süren çabasının ardından kesici aletle kesilerek çıkarıldı. İşçinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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