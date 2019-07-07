Kolu şişince bileziğini itfaiye keserek çıkardı
Kırıkkale'de merdivenden düşen kadının şişen kolundaki bileziği itfaiye ekibi keserek çıkardı.
Kırıkkale'de merdivenden düşen kadının şişen kolundaki bileziği itfaiye ekibi keserek çıkardı.
Yuva Mahallesindeki evlerinin merdivenlerinden düşen D.Ş, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kolu şişen ve moraran kadının kolundaki bilezik çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi.
İtfaiye ekipleri D.Ş'nin kolundaki bileziği, yaklaşık 15 dakikada keserek çıkardı.
Kaynak: AA
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