Kolu Kırılan Dağcı Kurtarıldı

NİĞDE'nin Çamardı İlçesi'ndeki Demirkazık Dağı'nda tırmanırken düşüp kolunu kıran dağcı, 57 yaşındaki Turgay Özbursalı, kurtarıldı.



Demirkazık Dağı Yedigöller bölgesinde tırmanış yapan Turgay Özbursalı, düşüp kolunu kırdı. Özbursalı'nın cep telefonuyla ulaştığı arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dağcı Özbursalı'ya ulaşan UMKE ekipleri, kırık olan kolunu sabitleyerek yerel rehbere ait katırlar ile dağ evine getirdi. Yaralı dağcı, dağ evine gelen ambulans ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Özbursalı, katır üzerinde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, yakınlarına durmunun iyi olduğunu bildirdi.



- Niğde