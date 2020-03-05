Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?

05.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:43

Nişantaşı'ndaki bir mekanda kırık koluyla objektiflere yansıyan şarkıcı, yıllardır arkadaş grubuyla her pazartesi halı saha maçı yaptıklarını ve düşerek kolunu kırdığını söyledi.

'Futboldan vazgeçemem'

Sağ kolunun daha öncede kırıldığını ve geçici alçının 1-2 hafta kalacağını belirten şarkıcı Berkay "Görünmez kaza maç yaparken düşünce kolumu kırdım. Allah beterinden korusun. Bir süre alçı kolumda kalacak. Dirseğime yakın bir yerde kırık var, ameliyat söz konusu değil. Bu durum sahneye çıkmama mani olmaz. Böyle de şarkı söyleyebilirim. Futboldan vazgeçilmez maçlara ölümüne devam" diye konuştu.