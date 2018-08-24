Kolu Duvarla Parmaklık Arasında Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kolu evlerinin duvarıyla demir parmaklık arasında sıkışan çocuk, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kolu evlerinin duvarıyla demir parmaklık arasında sıkışan çocuk, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yumrutepe Mahallesi'ndeki evlerinde, demir parmaklık bulunan pencerenin önünde oturan Yılmaz K. (11), sağ kolunu dirsek bölümünden duvarla demir parmaklık arasında sıkıştırdı.
Kolunu çekemeyen Yılmaz K'nin yardımına, ailenin çağrısı üzerine itfaiye yetişti.
İtfaiye ekibi, yarım saat süren çalışmanın ardından çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkardı.